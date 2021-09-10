İzmir’de ‘Barış Gecesi’ konseri

DUVAR – Türkiye ve Yunanistan toplumları arasındaki kültürel iletişim ağlarını geliştirilerek bölge barışının kalıcılaşması için çalışmalar yürüttüğü belirtilen Ege Barış ve İletişim Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 12 Eylül’de “Barış Gecesi” düzenliyor.

Barış gecesinde, 2018 yılında altın düetlerle dünya dinleyicisine sunulan “MAZİ” albüm projesinin devamında, Sofia Papazoglou ve Evrim Ateşler İzmir’de saat 20.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde seyirci ile buluşuyor.

Orkestra

Nikos Tatasopoulos, buzuki – Vasilis Ketentzoglou, Gitar

Andreas Sarantidis, buzuki – Burak Şenışık, Keman

Murat Okyar, Perküsyon – Ozan Lezgioğlu, Perküsyon

Gazete Duvar