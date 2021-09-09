Yunanistan ve Rum Yönetimi “ben Pontusluyum” diyene vatandaşlık vermeye başladı!

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Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi İçişleri Bakanlıkları “ben Pontusluyum” diyerek başvuranları değerlendiriyor. Yine Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre Rum yönetiminin pek çok “bilindik” isme bu yolla “yurttaşlık” verdiği ya da “değerlendirmelerini sürdürdüğü” gelen bilgiler arasında…

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kuzey’den bazı isimlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarını iptal ettiği ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığını da “bazı suçlulara” para karşılığı “sattığı” belgelenen bir ortamda Yunanistan ile birlikte Türkiye ile KKTC’den “Pontus kökenlilere” başvurmaları halinde vatandaşlık verdiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi İçişleri Bakanlıkları “ben Pontusluyum” diyerek başvuranları değerlendiriyor.

Bu uygulamanın daha önceki yıllarda da “yapıldığı”, bazı dönemlerde ise “hız kazandığı “öğrenilirken, Yunanistan ve Rum yönetimine göre içinde bulunduğumuz coğrafyada “pontus rumu” olarak kabul edilen yüz binlerce insan var.

Yine Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre Rum yönetiminin pek çok “bilindik” isme bu yolla yurttaşlık “verdiği” ya da “değerlendirmelerini sürdürdüğü” gelen bilgiler arasında…

KİM PONTUSTUR?

Pontus aslında Yunancadaki Pontos kelimesinin Latince kullanım şekli…

Antik Yunancada “uzaklardaki deniz” anlamına geliyor ve coğrafi olarak Karadeniz’i temsil ediyor. Dolayısıyla Yunanca’da Pontoslu, Karadenizli demek. Bu kültür içinde “Karadenizli Rumcası” denen bir dil de mevcut.

Osmanlı’nın son dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede faal ayrılıkçı Rum çeteleri çağrıştırması nedeniyle Türk kamuoyunda olumsuz bir algıya sahip. Bölgede Pontus kelimesinin varlığı milattan öncesine uzanıyor.

Çeşitli etnik kökenlere sahip toplulukların yaşadığı bölgede kıyı şeridinde denizcilikle uğraşan Rum kolonilerin bulunduğu, iç bölümlerde ise daha ziyade Pers etkisinin yoğun olduğu kabul ediliyor.

1924’te Yunan ve Türk devletleri arasında imzalanan anlaşma ile İstanbul Rumları kendi tercihlerine bırakılmak üzere; Türkiye’de yaşayan Rumların Yunanistan’a Yunanistan’da yaşayan Türklerin de Türkiye’ye göç etmesi kararlaştırıldı. Ancak bu ayrım sadece “din” üzerinden yapılan bir ayrımdı.

Tek bir kelime Rumca bilmeyen pek çok Anadolu vatandaşı, sırf Hristiyan olduğu için Yunanistan’a göçe zorlanırken tek bir kelime Türkçe bilmeyen Yunan vatandaşı, Müslüman olduğu için Türkiye’ye göçe zorlandı.

PONTUS AYAKLANMASI TARİHİ BELLEKTE AVANTAJ SAYILIYOR…

Öte yandan bu vatandaşlıkların verilmesinde bellekte yer alan unutulmaz tarihi hatıralara da dayanıyor.

Pontus Ayaklanması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Kuzey Anadolu’da bağımsız bir Pontus Rum Devleti kurmak amacıyla çıkarılan ayaklanma (1920-1923).

1904’te kurulan Pontus Rum Cemiyeti ile Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti; I. Dünya Savaşı sonunda Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane ve Erzincan’ın bir kısım toprakları üzerinde bir Rum devleti kurmak için faaliyete geçtiler.

Pontusçular, I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’ya giren ve daha sonra geri çekilen Rus ordularının bıraktığı silahlarla donatılıp İngilizlerden ve Yunanlardan silah yardımı gördüler. Yunanistan’dan gelen gönüllülerin de katılımıyla Pontus Çetecilerinin sayısı 25.000’i buldu. Topal Osman ve silah arkadaşlarının asilerle yaptıkları çarpışmalarda 2.500 tüfek, 1.200.000 mermi ele geçirildi. 11.188 çeteci öldürüldü. 1923’te bölgedeki Rumlar Anadolu’dan çıkarılarak, Pontus Devleti kurma çalışmalarına devam etmeleri önlendi.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n392038-yunanistan-ve-rum-yonetimi-ben-pontusluyum-diyene-vatandaslik-vermeye-basladi