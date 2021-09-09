Türkiye ve Ermenistan arasındaki kapıların açılmasına dair sinyaller sınırda nasıl karşılanıyor?

Geçişlerin kesilmesi ile duran Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan ticarete ilişkin bugünlerde verilen olumlu mesajlar bölgede de olumlu karşılanıyor.

Açıklamalar üst üste geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt’in 950. yıldönümü nedeniyle 25 Ağustos’ta Ahlat’ta Büyükelçilerle Buluşma Programı’nda yaptığı konuşmada “Bölgemizde süre giden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik” demişti.

Bu açıklamanın ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışın tesisi konusunda olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulunan Paşinyan “Bölgede barışın tesisi konusunda Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” diye konuştu.

Paşinyan, 8 Eylül’de yaptığı son açıklamada da Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını gördüklerini belirterek “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Bunu daha da genişletebiliriz” dedi.

Paşinyan, söz konusu istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini anlatarak “Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin’in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli” ifadelerini kullandı.

‘Herkesin beklentisi bu yönde’

Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Alican Sınır Kapısı, Iğdır sınırları içinde alıyor. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, bu sınır kapısının 1952’de kapatıldığını belirterek “Daha önce dedelerimiz oradan Rusya ile ticaret yapmış” dedi. Arslan, Ermenistan ile sınırların açılmasına yönelik sinyallere dair ise şunları söyledi:

Tabii ki ticaretin milliyeti olmaz. Kapıların açılmasından yanayız fakat birinci olarak Ermenistan’ın Azerbaycan ile arasındaki ihtilafı bitirmesi gerekiyor. İkinci olarak Ermenistan’ın, Türkiye üzerinden sözde Ermeni soykırımı gibi iddiaları ortaya atması bizi üzüyor. Bu kapının açılmasının her iki tarafa da faydası vardır. Bölgeye sosyal, kültürel, ekonomik anlamda katkı sunacak bir kapı. Zaten kapının dolayısıyla koridorun açılacağı yönündeki bu sinyaller Iğdır’da pozitif bir hava oluşturdu. Herkesin beklentisi bu yönde. Kapının açılmasının hem Ermenistan tarafına hem Türkiye tarafına hem de bölgeye büyük faydası olur.

Kapının uzun zamandır atıl durumda olmasına dair de bilgiler paylaşan Arslan, “Buradaki köprü kısa vadeli hizmet için aktif edilebilir. Daha önce o tarafta gümrük sahaları ve binaları yapıldı. Bizim tarafta da var. Yani şu anda kapı açılırsa fiziki anlamda hizmet verebilecek binalar bile var. Bölgenin en büyük TIR filosu da Iğdır’da” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye