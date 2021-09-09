Türkiye, Ermeni şirketlerinie kendi hava sahası üzerinden uçmasına izin vermiyor

“Armenia” Hava Yolları Müdür Yardımcısı Gevorg Khachatryan, medya kuruluşlarından birine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hava sahasını Ermeni havayolları şirketleri için açmayı reddettiğini söyledi.

Havayolunun faaliyet gösterdiği altı yıl içinde uçaklarının Türkiye hava sahası üzerinde uçtuğunu ve Türk uçaklarının da Ermenistan hava sahasından geçtiğini ifade eden Khachatryan, Mart-Nisan aylarında havayolunun Türkiye hava sahasından uçmak için izin başvurusunda bulunduğunu ancak bu başvuruların reddedildiğini açıkladı.

“Şu anda Türkiye’nin hava sahasından uçmuyoruz, ancak müzakereler devam ediyor ve sanki olumlu bir değişim var. Müdür yardımcısı, “Sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyoruz” dedi.

Türkiye, 44 günlük savaşın başlamasından günler önce, geçen yıl 9 Eylül’den bu yana Ermenistan’da kayıtlı uçakların kendi hava sahasına girmesini yasakladı. Türkiye’nin yasağını haklı çıkaracağı resmi bir belge yok, ancak Ermeni havayolları gerekçesiz olarak reddediliyor.

ERMENİ HABER AJANSI