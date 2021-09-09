Neçirvan Barzani’den Mar Awa Royel’e tebrik

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Doğu Süryani Kilisesi’nin yeni patriği Mar Awa Royel’i tebrik etti.

Erbil’de Hristiyan vatandaşların yoğunlukta yaşadığı merkez Ankawa beldesindeki Doğu Süryani Kilisesi’nde düzenlenen törenle yeni patrik seçildi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenen dini törende Mar Awa Royel, yeni patrik olarak seçildi.

Patrik Royel’i telefonla arayarak tebrik eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dini bileşenlere yönelik desteklerini yineledi.

Kürdistan ve Irak kültürlerinin güçlendirilmesinde kilisenin ve dini bileşenlerin rolünün önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani, Royel’e yeni çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni Patrik de Neçirvan Barzani’ye teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nde bir arada yaşamanın ve dini özgürlüklerin desteklenmesindeki rolünden övgüyle söz etti.

https://www.kurdistan24.net/tr/story/70744-Neçirvan-Barzani’den-Mar-Awa-Royel’e-tebrik