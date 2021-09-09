Mikis Theodorakis’e veda: Binler uğurluyor….

Mikis Theodorakis, bugün Girit Adası’ndaki Hanya’da köy kilisesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından vasiyetine göre köy mezarlığındaki aile kabrine defnedilecek.

DUVAR – Yunan sanatçı Mikis Theodorakis, bugün Girit Adası’nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı, için Girit Adası’ndaki Hanya’da köy kilisesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından vasiyetine göre köy mezarlığındaki aile kabrine annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedilecek.

Dün öğleden sonra saat 15.00’te düzenlenen veda töreninin ardından sanatçının naaşı, Girit Adası’ndaki Hanya’nın Galatas köyüne nakledildi. Yunan medyası tarafından aktarılan haberlere göre, Hanya’da köy kilisesinde düzenlenen cenaze törenine Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Muhalefet Partisi Başkanı, diğer siyasiler ve Theodorakis’in ailesi de dahil olmak üzere yüzlerce kişi katıldı. Assumption Katedrali önünde cenaze için toplanan kalabalık ve kilise öğrencileri Mikis Theodorakis’in şarkılarını söyledi.

.

1925 yılında Sakız adasında doğan sanatçı, Atina ve Paris’te klasik müzik bestekarlığı eğitimi gördü. Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis’in 1964’te ‘Zorba’nın Dansı’ için bestelediği sirtaki müziği, dünyanın her yerinde Yunan müziği denince akla ilk gelen beste haline geldi. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Gazete Duvar