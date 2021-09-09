Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan Hristiyanlardan özerklik talebi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) anayasa çalışmaları yaklaşırken, IKBY’deki Hristiyanlar özerklik talebinde bulundu.

Irak basının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Hristiyan el-Rafideyin Grubu Başkanı Ferit İliya’ya dayandırdığı haberde, IKBY’de yaşayan Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde özerklik talebinde bulunduklarını aktarıldı. IKBY bayrağı ve milli marşında Hristiyanları sembolize edilmesini isteyen İliya, IKBY anayasasının tüm halkları ve oluşumlarına hizmet edecek bir şekilde yazılmasını istedi.

IKBY anayasası, herkese saygı duyacak, adaletin sağlayacak ve bütün oluşumların haklarını güvence altına alacak bir şekilde yazılmasını talep eden İliya, Asuri, Kildan ve Süryanilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde özerklik tanımaya çağırdı. İliya, anayasada bireysel ve genel özgürlüklerin garanti altına alınmasını istedi.

IKBY parlamentosunun önümüzdeki haftalarda yeni anayasanın hazırlanması için oturum yapması bekleniyor. 2015 yılında da benzer bir çalışmanın gerçekleştirildiği IKBY’de, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle söz konusu anayasa çalışması meclise gönderilmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210909/irak-kurt-bolgesel-yonetiminde-yasayan-hristiyanlardan-ozerklik-talebi-1048777512.html