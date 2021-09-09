İnsan hakları savunucusu: “En az 38 Ermeni esir Azerbaycan’da öldürüldü”

Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin haklarının ihlallerine dair raporun tanıtımında konuşan insan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan, “Esirlerin yaşam hakkının ihlalleri vesilesiyle 38 şikayet sunduk. Bununla birlikte onlarca esirin öldürülmesine dair elimizde ön kanıtlar vardır, ancak şimdilik bu olaylarla ilgili uzman raporlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anılan 38 olayın yanısıra yaşam hakkının ihlaline dair 30 vakaya ilişkin şikayetlerin de sunulacağını beklendiğini vurgulayan Sahakyan, bu rakamın, zorla kayıp olaylarını içermediğini ifade etti.

Şuanda öldürüldükleri kesin olan insanların kişiliklerinin tespit edildiğini, onların Azerbaycan askerlerinin eline sağ düştüklerinin kanıtlandığını,savaşa katılmadıkları ve yasal hedef olamayacaklarının da kesin olduğunu, ancak daha sonra Azerbaycan tarafından hukuk dışı yöntem uygulanarak idam edildikleri bilindiğini vurgulayan uzman, bütün bunların yanısıra en az 20 zorla kayıp vakanın da şuanda araştırıldığını bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/09/Ermeni-esir-Azerbaycan/215048