Ermenistan Milli takımı Lihtenştayn ile berabere kaldı ve ikinci sırada yer almaya devam edecek (Video-Foto)

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 6. turunda Ermenistan Milli takımı, Yerevan’da J Grubu’nun son sırada yer alan Lihtenştayn ile 1-1 berabere kaldı.

Ermenistan Milli takımının kaptanı Henrikh Mkhitaryan, ilk yarının sonunda penaltı şansını kullanarak durumu 1:0 yaptı. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1631176645&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F09%2F09%2FErmenistan-Milli-tak%25C4%25B1m%25C4%25B1-Lihten%25C5%259Ftayn%2F215053&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1631176642063&bpp=4&bdt=1373&idt=5&shv=r20210831&mjsv=m202109080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D24dae6532a1fc211-2255086af3c800a8%3AT%3D1631044259%3ART%3D1631044259%3AS%3DALNI_MYlZ0iSCx8vC7OdFhMjBqwHijBwkg&gpic=00000000-0000-0000-0000-000000000000&prev_fmts=0x0%2C1200x280&nras=3&correlator=3047002547481&frm=20&pv=1&ga_vid=126854094.1631044259&ga_sid=1631176641&ga_hid=64621033&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=2&u_java=0&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=55&ady=955&biw=1280&bih=779&scr_x=0&scr_y=0&eid=44747620%2C31062370%2C31062297%2C31062311&oid=3&pvsid=932514934723189&pem=428&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1280%2C779&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=1152&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=zr8DL9iRRb&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=3908

Bu maçın ardından Ermenistan, J Grubu turnuva tablosunda 11 puanla ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Akşam geç saatlerde, Üsküp’te oynanan Kuzey Makedonya ile Romanya arasındaki maç berabere sonuçlandı – 0: 0, Almanya ise İzlanda’yı Reykjavik’te 4: 0 yendi.

Böylece grubun lideri 15 puanla Almanya olmaya devam ediyor, turnuva tablosunda Ermenistan’ı 10 puanla Romanya takip ediyor, dördüncü sırada 9 puanla Kuzey Makedonya, ardından 4 puanla İzlanda var. Ermenistan ile berabere kalan Lihtenştayn bu maç sayesinde 1 puan kazandı.

7. tur maçları bir ay sonra, 8 Ekim tarihinde düzenlenecek. Ermenistan Milli takımı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Romanya ve Lihtenştayn-Kuzey Makedonya maçları da aynı gün gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/09/Ermenistan-Milli-takımı-Lihtenştayn/215053