Ermenistan Milli takımı Lihtenştayn ile berabere kaldı ve ikinci sırada yer almaya devam edecek (Video-Foto)

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 6. turunda Ermenistan Milli takımı, Yerevan’da J Grubu’nun son sırada yer alan Lihtenştayn ile 1-1 berabere kaldı.
Ermenistan Milli takımının kaptanı Henrikh Mkhitaryan, ilk yarının sonunda penaltı şansını kullanarak durumu 1:0 yaptı.
Bu maçın ardından Ermenistan, J Grubu turnuva tablosunda 11 puanla ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Akşam geç saatlerde, Üsküp’te oynanan Kuzey Makedonya ile Romanya arasındaki maç berabere sonuçlandı – 0: 0, Almanya ise İzlanda’yı Reykjavik’te 4: 0 yendi.
Böylece grubun lideri 15 puanla Almanya olmaya devam ediyor, turnuva tablosunda Ermenistan’ı 10 puanla Romanya takip ediyor, dördüncü sırada 9 puanla Kuzey Makedonya, ardından 4 puanla İzlanda var. Ermenistan ile berabere kalan Lihtenştayn bu maç sayesinde 1 puan kazandı.
7. tur maçları bir ay sonra, 8 Ekim tarihinde düzenlenecek. Ermenistan Milli takımı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Romanya ve Lihtenştayn-Kuzey Makedonya maçları da aynı gün gerçekleşecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/09/Ermenistan-Milli-takımı-Lihtenştayn/215053
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