Ermeni şarap üreticilerine 9 madalya

Ermeni şarap üreticileri MUNDUS VINI 2021 uluslararası yarışmasından 9 madalya ile döndü

“Armenia Wine” şirketinin “Takar”ı, türünün en iyisidir”, diye açıklandı tanınmış Grand International Wine Award MUNDUS VINI yarışmasında.

“Armenia Wine”ın madalyalı 8 şarabı arasından Takar sek kırmızı şarabı altın madalya alıp, Best of Show unvanı elde etti. Şirketin bu benzersiz zaferi, Ermeni şarabı için yeni bir ölçüttür.

20 yıl önce Almanya’da kurulan dünyaca ünlü Grand International Wine Award, dünyanın en büyük ve en etkili şarap yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Şarabın kalitesinin belirlendiği bu yarışmaya her yıl 45’ten fazla ülkeden binlerce üretici katılıyor ve değerlendirme, alanında dünya çapında 170’e yakın uzman, sommelier-winemakers tarafından yapılıyor.

Yüksek nitelikli şarap jürisi, dört gün boyunca dünyanın dört bir yanından yaklaşık 4.500 şarabı tadıp değerlendirerek, en iyilerini seçti.

Ermenistan’ın 29. Grand International Wine Award MUNDUS VINI yarışmasında Ermenistan’ın elde ettiği netice etkileyiciydi.

“Armenia Wine” toplam 8 madalya ile onur platformunun altın madalya sahiplerinden biridir.

Bu ödülü almak, şarap imalathaneleri için özel bir onurdur.

Best of Show, sadece kategorinin en iyi şarabına verilir ve “Arrmenia Wine” şarap fabrikasının 2019 hasadının “Takar” sek kırmızı şarabı bu ödüle layık olmuştur.

Şirketin tamamen Ermeni üzüm çeşitlerinden ve Ermeni-Avrupa çeşitlerinden yapılan farklı şaraplarına ödüller verildi.

Ermenistan Kamu Radyosu