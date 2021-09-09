Ermeni esirlere zalimce muameleye ilişkin ayrıntılar

Tatoyan, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlere yönelik zalimce muameleye ilişkin ayrıntılar sundu

44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından esir alınan Ermeni askerler ve sivillere sistematik fiziksel ve psikolojik işkence uygulandı.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, düzenlediği basın toplantısında, Ermeni esirlerin haklarının ağır ihlalleri, işkence ve insanlık dışı muamele konusunda Azerbaycan devletinin sorumluluğuna ilişkin bir rapor sundu.

Tatoyan, Ermeni savaş esirlerine işkencenin etnik ayrımcılığa, yani esirlerin Ermeni olmasına dayandığını vurgulayarak, yiyecekleri yere atıp, ardından bunu yemeye zorlamak, yaranın üzerine özellikle parmakla basmak, soğuk havalarda, pencere açıkken çıplak askerlerin üzerine soğuk su püskürtmek, savaş esirinin vücuduna kaynar su döktükten sonra dövmek, sağlık görevlilerinin Ermeni esirlerin üzerine tükürmesi, doktorların dahi esirlere şiddet uygulaması ve esirlerin haçlarını toplayarak savaş esirlerinin dini haklarını ihlal edilmesi gibi bazı örnekler sundu.

Ermenistan Kamu Radyosu