“Ermeni Düşünceler Zirvesi”

Ermenistan, uluslararası “Düşünceler Zirvesi”ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak

Her yıl Fransa’nın Chamonix kentinde düzenlenen “Düşünceler Zirvesi”, Ermenistan’da da “Ermeni Düşünceler Zirvesi” adı altında 2019 yılından bu yana düzenlenmektedir.

Geleneksel “Ermeni Düşünce Zirvesi”, dünyanın siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel çevrelerinin ünlü isimlerini birleştiren, özgün bir Ermeni markasına dönüşmüştür.

Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Dilican’da yapılması planlanan üçüncü “Ermeni Düşünce Zirvesi”nin ana konularının Güney Kafkasya bölgesinin jeopolitiği, 21. yüzyılda teknolojilerin, özellikle yapay zekâ ve biyoteknolojinin gelişimi ile ilgili olacağını belirtmektedir.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, zirve katılımcıları ile son çevrimiçi toplantıda “Ermenistan’ın sahip olduğu en güçlü kaynak insandır.

İnsan kaynaklarının çok daha zengin, daha güçlü ve daha önemli doğal kaynaklar olduğuna inananlardanım, çünkü gelecek budur, 21. yüzyıl budur”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu