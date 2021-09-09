Erdoğan ABD’yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

ABD’nin video önerisi

New York’ta ve ABD genelinde hastaneye yatışların artması nedeniyle ABD üç hafta önce, BM zirvesinin bu yıl da video konferans yöntemiyle yapılmasını gündeme getirmişti.

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği BM’ye gönderdiği bilgi notunda şu öneride bulunmuştu:

Mevcut sağlık endişeleri ışığında, delegasyon başkanları açıklamalarını BM Genel Kurulu'nun genel görüşmelerine video yoluyla iletmeyi düşünmelidir. Delegasyonlar genel görüşmeler için New York'a seyahat etmeyi seçerse, ABD delegasyonların gerekli minimum sayıda yolcuyu getirmesini talep eder. ABD, ortak önceliklere ilişkin bu önemli olayları sanal bir formatta başarılı kılmak için her türlü çabayı göstermeye hazırdır.

Afganistan, F-35 vs.

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile yüzyüze bir ikili görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise henüz net değil.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi konuların yanı sıra Türkiye’nin Afganistan’la ilgili müzakereler ve diplomasisiyle ilgili konular masada duruyor.

Yanı sıra S-400 krizi akabinde F-35 ile ilgili sorunlar da mevcut durumda sürüyor.

Biden’ın 1915’te yaşananlar için “soykırım” kelimesini resmen kullanan ilk ABD Başkanı olması ve Başkan yardımcılığı döneminden Türkiye eleştirileri gibi sinyaller varken yeni dönemde iki ülkenin ilişkilerinin gidişatı hala flu görülüyor.

(PT)

bianet