Yerevan’da Ermeni Soykırımı intikamcılarına adanmış bir çeşme anıtı kurulacak

Yerevan Belediye Meclisi’nin 7. oturumu 14 Eylül’de başlayacak. Gündemde 15 konu var, bunlardan biri Ulusal Onur Şövalyelerine adanmış bir çeşme-anıtın dikilmesi için onay almasıdır.

Proje taslağında, Ermeni Soykırımı intikamcılarının mirasçılarının, Ermeni Soykırımı’nın organizatörlerinden intikam alan kahraman Ermeni evlatlarının anısını yaşatmak için Yerevan’da sembolik bir anıt dikilmesi için önerge sunduğu belirtiliyor.

Çeşme-anıtın Yerevan’daki “Yuvarlak Parkı’ın” dördüncü bölümünde, Alek Manukyan sokağı ve Tigran Petrosyan Satranç Evi’nin arasında bulunan yeşil alanın orta kısmında yapılası öneriliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve Yerevan Belediye Meclisi’nde yer alan partiler projeye olumlu yaklaştıklarını ifade etmişler.

Projenin gerekçesinde yer alan ifadelere göre Ermeni Soykırımı’nın intikamını alanlar için toplu bir anıt dikme konusu büyük siyasi, ahlaki ve psikolojik öneme sahiptir.

ERMENİ HABER AJANSI