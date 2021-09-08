Sedat Peker: İroni tweetini anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Peker, “Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim” diye yazdı.

Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim. DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER — Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021

“DURMAK YOK, YOLA DEVAM”

Peker bir sonraki paylaşımında da, “Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam” ifadelerine yer verdi.

Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam ! DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER — Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021

“SİZİ İLBER ORTAYLI’YA HAVALE EDİYORUM”

Peker, son paylaşımında, yazdıklarının ‘ironi’ olduğunu belirterek, “Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı’ya havale ediyorum” dedi.

Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız ?TAMAM ! İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı’ya havale ediyorum . DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER pic.twitter.com/rgSv5YQ54g — Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021

Cumhuriyet Gazetesi