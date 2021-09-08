Rum Eği̇ti̇m Bakanlığı, Atatürk’ün anlatıldığı ki̇tabı toplatıyor

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Rum Eğitim Bakanlığı, lise 2. sınıf İngilizce çalışma kitabının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin Muhteşem Kahramanı” başlığı altında işlendiği 36’ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili açıklama yaparak, kitabın “uygunsuz” değerlendirilerek tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, Rum Eğitim Bakanlığı’nın yazılı açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ta eğitim çevreleri ve kamuoyunda eleştirilere konu olan genelgeyi, “Oxford Discover Futures 3” isimli İngilizce kitabın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içerdiğinin “henüz dün saptandığı” gerekçesi ile savundu.

Yazılı açıklamada “Atatürk ve Neo Türklerin adının Güney Kıbrıs dışında ABD, Fransa gibi birçok ülke tarafından “kınanan” sözde “Ermeni soykırımı” iddiaları dışında sözde “Pontus ve Asur soykırımı” iddiaları ve Kurtuluş savaşı ve İzmir’in Yunan işgalinden kurtarılmasını kast ederek “İzmir Rumlarına karşı “etnik temizlik suçları ile özdeşleştirildiği” iddia edildi.

2022’de “Küçükasya felaketi” diye nitelediği Kurtuluş Savaşı zaferinin ve Yunanların İzmir’den denize dökülüşünün 100’üncü yıl dönümü olağı da hatırlatılan açıklamada “dolayısıyla okul kitapları içerisinde Atatürk’ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceği” öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün kamudan gelen yorumlara ve/veya bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs’ta Türkiye’nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor.”

https://brtk.net/rum-egi̇ti̇m-bakanligi-ataturkun-anlatildigi-ki̇tabi-toplatiyor/