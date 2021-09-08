Paşinyan Erdoğan’ın açıklamalarına değindi: Böyle bir diyaloğa hazırız

Hükümet oturumunun başında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine değindi.

Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ermenistan ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarına değinerek şu ifadelerini dile getirdi:

“Bu açıklamalarda Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması hakkında diyalog fırsatı görüyoruz. Ve biz böyle bir diyaloğa hazırız. Nikol Paşinyan, “Genel olarak bölgemizi batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan bir kavşak haline getirmekten bahsediyoruz” dedi.

Başbakan, Rusya Federasyonu’nun bu süreci aktif bir şekilde desteklemeye hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ona göre Avrupa Birliği, Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Çin ve Hindistan ise iletişim projeleri geliştirmek ilgi gösteriyor.

Paşinyan’a göre, bölgede barış ve istikrar, Ermeni hükümetinin uzun vadeli stratejisidir.

Ermenistan Başbakanı “Kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz. Barış, istikrar, işbirliğinin ilan edilmesi kolaydır, arzu edilen hedeflerdir, ancak bunların gerçekleştirilmesi makul, düşünceli, pragmatik çabalar gerektirir. Ermenistan da bu tür çabalara hazırdır” ifadelerini de sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/08/Paşinyan-Erdoğan-Ermenistan-Türkiye/214948