Kurtuluş’ta homofobik saldırı

16 Ağustos Pazartesi günü, Kurtuluş Baysungur Sokak’ta bulunan Juliet Cafe’de oturan eşcinsel bir çift, sokağın karşı tarafında duran bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Yaşadıkları taciz olayını ilk olarak Twitter hesabından paylaşan Furkan K., daha sonra olay yerine polisin geldiğini belirtti.

16 Ağustos Pazartesi günü, Kurtuluş Baysungur Sokak’ta bulunan Juliet Cafe’de oturan eşcinsel bir çift, sokağın karşı tarafında duran bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Yaşadıkları taciz olayını ilk olarak Twitter hesabından paylaşan Furkan K., daha sonra olay yerine polisin geldiğini belirtti. Mekânın koruyucu bir tutum sergilediğini ifade eden Furkan K., polisi karşı tarafın çağırdığını söyledi.

Furkan K., yaşadıklarını Agos’a anlattı: “Juliet adlı mekânda oturup bir şeyler içiyorduk. Sonra sevgilimle sarıldık. Sarılmamızın üzerine karşımızda uzun zamandır oturan yaşlı saldırgan, ‘Burada çocuklar var. İbnesiniz siz, defolun gidin buradan. Zaten sürekli ibneler burada, görmek istemiyoruz’ şeklinde sözlü saldırıda bulundu ve polisi aradı. Bunun üzerine ben de Twitter’dan yaşananları paylaştım, sağ olsun birkaç avukat arkadaş yardımımıza koştu ve mekâna geldiler. Bu esnada polis de geldi, saldırganla görüştüler. ‘Duyumlarımıza göre eşcinsel olmak suç değil. Size saldırmadıysalar bizi aramanız çok gereksiz’ şeklinde bir şeyler söylemişler. Polis gittikten sonra saldırgan belirli bir süre daha orada durdu, birileriyle telefonla konuştu. Bizim kalabalıklaştığımızı gördükten sonra ayrıldı. Mekân sahibi oldukça koruyucuydu. Bizi saldırgandan korudu.”

Agos