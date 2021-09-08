İran ve İslam mirası Ermenistan’da belgeleniyor

İran Kültür Müşavirinin Ermenistan’daki İran ve İslam mirasının tespit edilmesi ve belgelenmesi için Ermenistan’da devam eden programına değinerek Ermenistan ICOMOS Ulusal Komitesi’nin bilgi ve tecrübesi bu konuda faydalı ve etkili olmuştur.

İslam Kültür ve İlişkiler Teşkilatı Halkla İlişkilere göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan’daki Kültür Ateşesi Seyid Hüseyin Tabatabai, Ermenistan ICOMOS Ulusal Komitesi Başkanı Gagik Georgian ile bir araya geldi.

Tabatabai konuşmasında, Ermenistan ve İran arasındaki ortak kültürel mirası, İran ve Ermeni ulusu arasındaki bağlantı faktörlerinden biri olarak nitelendirdi ve bu, tarih boyunca iki ulus arasındaki dostluğun güçlendirilmesi ve yapıcı etkileşimin genişletilmesi için zemin hazırladı.

Tabatabai şöyle devam etti: İran’daki Ermeni anıtları, kiliseler, manastırlar ve tarihi yerler ile Erivan’daki Mavi Camii de dahil olmak üzere Ermenistan topraklarındaki İran ve İslam anıtları şeklinde tezahür eden iki ülke arasındaki somut ortak mirasın korunması özel bir öneme sahiptir.

İran İslam Cumhuriyetinin Ermenistan’daki Kültür Ateşesi, Ermenistan’daki İran ve İslam mirasının belirlenmesi ve belgelenmesine yönelik bu istişarenin devam eden programına değinerek, Gagik Georgian’ın Ermeni kültürel mirası ile ilgili alanlardaki bilgi ve deneyimini bu alanda yararlı ve etkili bulduğunu bu programın iyi bir şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu ifade etti.

Georgian, Ermenistan’daki İran Kültür Ateşesine teşekkür ederek Ermenistan’daki İran ve İslam mirasının belirlenmesi ve belgelenmesi girişimini önemli olarak nitelendirdi. Bu bağlamda, bu alanda devam eden bazı projeleri anlattı.

Georgian Erivan’ın tarihi Kund bölgesinin yeniden canlandırma ve restorasyon programına değinerek yakın gelecekte, gelen tasarımlar değerlendirildikten sonra en iyi tasarım seçileceğini belirterek bu projede İran İslam Cumhuriyeti’nin kültürel mirasının işbirliği çağrısında bulundu. Bu önemli proje, Erivan’ın tarihi Kund bölgesindeki İran’ın dokusu ve tarihinden kaynaklanıyordu.

https://iqna.ir/tr/news/3473959/İran-ve-İslam-mirası-ermenistanda-belgeleniyor