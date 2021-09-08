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|Ezidi hak savunucusu ‘ulusal, ırksal veya dinî düşmanlığı kışkırtmak’ iddiasıyla yargılanıyor
Varduhi Balyan
Ermenistan’daki İnsan Hakları Ezidi Merkezi’nin kurucularından, hak savunucusu Sashik Sultanyan bir yıla aşkındır baskı altında. Ezidilerin hak ihlallerini dile getiren Sultanyan, ülkede ‘ulusal, ırksal ve dinî düşmanlığı kışkırtmak’la suçlanıyor. Ezidi hak savunucusu, eski iktidarı desteklemek ve son yıllarda sivil toplumu hedef göstermekle bilinen isimler tarafından iftira ve şikâyete maruz bırakıldıktan sonra, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından başlatılan baskı ve davayla karşı karşıya kaldı.
Ermenistan’daki İnsan Hakları Ezidi Merkezi’nin kurucularından, hak savunucusu Sashik Sultanyan bir yıla aşkındır baskı altında. Ezidilerin hak ihlallerini dile getiren Sultanyan, ülkede ‘ulusal, ırksal ve dinî düşmanlığı kışkırtmak’la suçlanıyor. Ezidi hak savunucusu, eski iktidarı desteklemek ve son yıllarda sivil toplumu hedef göstermekle bilinen isimler tarafından iftira ve şikâyete maruz bırakıldıktan sonra, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından başlatılan baskı ve davayla karşı karşıya kaldı.
‘Ulusal, ırksal veya dinî düşmanlığı kışkırtmak’ suçu iddiasıyla yargılanan Sultanyan, yaşadığı süreci Agos’a anlattı.
Kendinizi tanıtır mısınız?
İHYM’nin birkaç stratejik yönü var. Birincisi, kadın ve kız çocuklarının hak savunuculuğu. Özellikle erken evlilikler ve bundan kaynaklı eğitim alamamış kız çocuklarının haklarını savunmak. İkincisi medya. Merkezimiz Ermenistan’da şu an faaliyet gösteren tek dijital Ezidi medyanın kurucusu. Bunun amacı da Ezidi azınlığına uluslararası hakkı tanıştırmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak, medya yoluyla erken evlilik gibi zararlı geleneklere son vermek ve hak ihlallerini duyurmak, Ermeni halkına kültür aracılığıyla Ezidi halkını anlatmak.
Yıllardır insan hakları alanında çalışıyorsunuz. Hak alanında çalışanları endişelendiren bu süreç neyden kaynaklanıyor? Uğradığınız baskıyı anlatır mısınız?
Neydi bu eleştirilerin sebebi? Röportajınızda bunlara yol açan ne olmuştu?
Mayıs ayında evime gittim ve orada dört-beş araba gördüm. Eve girdiğimde içeride birkaç kişi vardı, UGS’nin ‘Önemli Vakalar Birimi’ olarak tanıttılar kendilerini. Arama emrini gösterdiler. Evde ayrımcılıkla ilgili bazı notlar bulup el koydular, defterlerimi, çalışan, çalışmayan telefonlar, bilgisayarlar, hafıza kartları vs. hepsini aldılar. Sonra arabamda da arama yaptılar ve kendi arabamla onları takip etmemi söylediler. Onlardan birinin arabamda beni eşlik etmesi gerektiğini de belirttiler. Görmeliydiniz, insanlar arabama binmeye korkuyordu. On kişilik bir ekip sorguya aldı beni. Telefonumu elimden aldılar ve avukatımı aramama dahi izin vermediler. Gerekçe olarak da telefona el koyduklarını söylediler. Fakat avukatımla iletişime geçmemin tek yolu o. Ofiste arama yapmaya başladıklarında ancak avukatıma ulaşabildim. Arama sonrası artık şüpheli olduğumu söyleyerek beni götürdüler. Kendileri bile bu durumun absürtlüğünün farkındalar, şüpheliye “Şüphelisin, buyurun gelin” demezsin sonuçta. Beni de sırf protokol için UGS Merkez Binası’nda gözaltına alıp ülkeden çıkmayacağıma dair imzamı alıp bıraktılar. Sonrasında iş arkadaşım Muraz’ın da evi ve arabasında arama yaptıklarını öğrendim. Sebebi de savaşta yardım olarak dağıttığımız gıda ile güya belgeler, broşürler dağıtmamızdı. Elbette bir şey bulunamadı.
Bana karşı açılan davada 10 şahit var. Bu insanlar başından beri çalışmalarımızı ‘beğenmeyen’ insanlar. Bana karşı kişisel antipatisi olan insanların ifadeleri alındı. Onlar da seve seve veya korkarak ifade vermiş. Çoğunluğu korktuğu için, çünkü işin içinde Millî Güvenlik Güçleri var. İki hafta önce çağırdılar, sonuçları açıklayacaklar diye. Biz dava düşürülür diye beklerken, iş mahkemeye gönderiliyor. Düşmanlık yapıp yamadığıma mahkeme karar verir artık.
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