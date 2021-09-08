Ermenistan – Lihtenştayn, 6’ıncı karşılaşma

Ermenistan milli futbol takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde bugün Lihtenştayn milli takımı ile karşılaşacak.

Bu, son dört yılda iki ülke arasındaki altıncı karşılaşma olacak. 2018’de UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında, Ermenistan milli takımı kendi sahasında 2: 1 kazandı, deplasmanda ise 2: 2 berabere kaldı.

2019 Avrupa Şampiyonası eleme turnuvası çerçevesinde futbolcularımız Lihtenştayn’ı 3-0 yendi, ancak yine ev sahipliği yaparken kazanamadılar – 1:1.

Taraflar, 2022 Dünya Kupası ön eleme turunda Lihtenştayn’da ilk maçını oynadılar. Karşılaşmanın 83. dakikasında Lihtenştayn’ın kendi kalesine attığı tek golle takımımız zafer kazandı.

Şimdi bu takımlar farklı sorunlarla karşı karşıya. 5’inci turdan sonunda 10 puan toplayan Ermenistan Milli takımı, 2. sırada yer alıyor ve lider Almanya’nın gerisinde kalıp, konumunu korumaya çalışıyor. Lihtenştayn tüm maçları kaybetti, bu nedenle takım her ne pahasına olursa olsun mevcut turnuvada ilk onur puanını kazanmaya çalışıyor.

Her iki takım da son iki turda başarısız oldu, rakibin kalesine gol atamadı. Ermenistan milli takımı önce Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kaldı, ardından Almanya’ya 0:6 yenildi. Lihtenştayn kendi sahasında önce Almanya’ya 0: 2, ardından Romanya’ya aynı skorla yenildi.

Ermenistan-Lihtenştayn karşılaşması Ermenistan saatiyle 20:00’de Yerevan’daki “Cumhuriyet” stadında gerçekleşecek. Maçın tüm biletleri tükendi.

ERMENİ HABER AJANSI