“Azerbaycan, esirlerin gerçek saysını gizleyerek onları yasal savunmadan mahrum bırakıyor”

Ermenistan Ombudsmanı ile bir grup insan hakları savunucuları, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin haklarının ihlallerine dair raporu bir basın toplantısında kamuoyunun dikkatine sundu. Toplantıda konuşan İnsan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan, Azerbaycan’ın, Ermeni askeri esirlerinin gerçek sayısını gizlediğini, ancak bu yalanın zamanla gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Azerbaycan’ın, savaş esirlerin sayısına ve diğer kişisel verilere dair bugüne kadar gerçekçi ve kesin veriler açıklamadığına dikkat çeken Sahakyan, “Son iki esir alma olayları için herhangi bir resmi onay olmadı. Dolayısıyla burada “zorla kayıp” olayının söz konusu olduğunu ve bunun hedefinin, askeri esirlerin hukuksal, yasal savunmadan mahrum bırakılması, dolayısıyla her türlü keyfi davranışa maruz bırakılması olduğuna dikkat çekti.

Esir sayısının gizlendiğine dair çok sayıda kanıtların, videoların bulunduğunu vurgulayan Sahakyan, bu delillerin büyük çoğunluğunun mahkeme süreçlerinde Azerbaycan tarafından inkar edilmediğine dikkat çekti. Böylece Azerbaycan, bu insanların gerçekten esir olduğunu aslında kabul ediyor, ancak onların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

Siranuş Sahakyan, “Şuanda tüm meslektaşlarımız, esir sayısının Azerbaycan tarafından kasten azaltıldığını, gerçek rakamın gizlendiğini düşünüyor ve bunun kanıtları da elimizde. Burada bir şüphemiz yok. Şimdi savaş suçu teşkil eden bu tür eylemlere hangi mekanizma ve yöntemlerle cevap vermemiz gerektiğini anlamamız lazım” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI