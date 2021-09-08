6-7 Eylül 1955 yılında’ki olaylarının soruşturulması konusu Garo Paylan TBMM gündemine geri getirildi

Kürt yanlısı Türkiye Halkın Demokratik Partisi’nden Ermeni milletvekili Karo Paylan, 1955’te şunları söyledi: Meclis, 6-7 Eylül tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen olayların araştırılması için bir teklif sundu.

Paylan, 1955’te hatırlattı 6-7 Eylül’de azınlıklara yönelik pogromlara ışık tutmak amacıyla, davaların soruşturulması önerisi her yıl Meclis’in gündemine getiriliyor, ancak iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve ortağı Milliyetçi Hareket partileri her yıl bu teklifi reddediyor.

1955’te yaşananların Türkiye’nin geçmişi değil, bugünü ve geleceği olduğunu kaydeden Paylan, cezasız kalan suçların tekerrür ettiğini vurguladı.

Ona göre, 1955 yılında 6-7 Eylül’de pogromlar, ülkede faaliyet gösteren organize bir suç grubu tarafından gerçekleştirildi ve daha sonra kendilerinden sayılmayanlara, yani Rumlara, Ermenilere, Yahudilere, Alevilere ve en son Ankara’daki mültecilere karşı suç işlemeye devam etti.

Paylan, pogromların organizatörlerinden Sabri Yirmibeşoğlu’nun daha sonra devlet sisteminde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve 1980’lerde Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olduğunu hatırlattı.

Ermenistan Kamu Radyosu