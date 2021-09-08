30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan’dan Ermenistan hava sahası üzerinden uçuş yapıldı

“Vestnik Kavkaza” sitesi, Flight Radar kaynağına atıfta bulunarak Ermenistan’ın Azerbaycan havacılığı için hava sahasını açtığını duyurdu.

Sitede yer alan ifadelere göre “30 yıl içinde ilk kez, yolcu uçağı Ermenistan hava sahası üzerinden Azerbaycan’da iç uçuş yaptı.”

“Türk Hava Yolları”na ait Boeing-737 tipi uçağın 4 Eylül Cumartesi günü TK326 Gandzak (Gence) şehrinden Nakhijevan’a (Nahçıvan) uçtuğu kaydedildi ancak uçuşla ilgili bilgiler daha yeni ortaya çıktı.

Uçak Gence’den 9.57’de (UTC 5.57) havalandı ve 10.32’de Nahçıvan’a indi, uçuş süresi 35 dakikaydı.

Flight Radar’a göre, uçağın rotası Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinden ve Sevan Gölü üzerinden geçti.

ERMENİ HABER AJANSI