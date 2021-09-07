Oğluyla kızı anlaştı ve defin krizi çözüldü! Theodorakis Girit’e gömülecek

Ünlü besteci Theodorakis, yarın Atina’da düzenlenecek dini ayinden sonra, perşembe günü Girit’e defnedilecek.

Yorgo KIRBAKİ

Yunanistan’da ,geçen hafta hayatını kaybeden 96 yaşındaki dünya çapında ünlü besteci Mikis Thedorakis’in nereye defnedileceği konusunda, kızı Margarita ve oğlu Yorgo arasındaki kavga tatlıya bağlandı.

Ünlü besteci, 2013’de yazdığı bir mektupta vasiyet ettiği ve oğlu Yorgo’nun da istediği gibi, Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek. Theodorakis’in annesi Çeşmeli Apasia ve Giritli babası Yorgo’nun mezarları da Galatas köyünde bulunuyor.

Atina Belediyesi, Theodorakis’in şehir merkezinde büstünün dikilmesini ve bir sokağa da adının verilmesini kararlaştırdı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/ogluyla-kizi-anlasti-ve-defin-krizi-cozuldu-theodorakis-girite-gomulecek-41889194