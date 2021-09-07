Mersin Emek ve Demokrasi Platformu: 6-7 Eylül’den ders alınmalı

6-7 Eylül yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, özgür ve demokratik bir ülke için mücadele edeceklerini ifade etti.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 6-7 Eylül pogromunun 66’ncı yıl dönümüne ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

“6-7 Eylül katliamını unutmadık unutmayacağız” pankartının açıldığı açıklamaya, platform bileşenleri katıldı.

“5 BİN 317 MEKAN YAKILDI”

Açıklamayı okuyan Mersin Tabip Odası (MTO) Başkanı Mehmet Antmen, 6-7 Eylül olaylarında ev, işyeri, okul, kilisenin de içinde olduğu 5 bin 317 mekanın yakılıp yıkıldığını, 400 kadının tecavüze uğradığını, bazı kadınların tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü hatırlattı. 6 Eylül 1955’te Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığı yalan haber üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla kamyonlarla taşınan kalabalık grupların başta Rumlar olmak üzere Yahudi, Ermeni, Müslüman olmayan yurttaşların ev ve işyerlerine saldırdığını anımsatan Antmen, “Yeşilköy’den Nişantaşı’na, Aksaray’dan Edirnekapı’ya, Beykoz’dan Kalamış’a kadar 40 kilometre karelik bir alanda yaktı, yıktı, yağmaladı, linç etti, tecavüz etti, öldürdü” diye konuştu.

“İNSANLAR DİRİ DİRİ YAKILDI”

6-7 Eylül pogromunun bir devlet operasyonu olduğuna vurgu yapan Antmen, 1960 darbesinin ardından Yassıada duruşmalarında gerçeğin bütün ayrıntısıyla ortaya çıktığını ve olayın örgütlenmiş bir özel harp faaliyeti olduğunu kaydetti.

Öldürülen kişilerin sayısının kayıtlara geçtiği kadarıyla 37 olduğunu hatırlatan Antmen, “90 yaşındaki rahip Hrisantos Mantas diri diri yakıldı. En az birkaç rahip bıçakla ve zorla sünnet edildi. Onlarca kişi linç edildi. Yalnızca İstanbul’da değil, İzmir ve Ankara’da da benzer olaylar yaşandı, üstelik Urfa, Mardin, Midyat’ta da Süryanilere saldırıldı” diye konuştu.

MÜCADELEYE DEVAM VURGUSU

Bu topraklarda ne yazık ki bu tür acıların hep yaşandığını ve yaşanmaya da devam ettiğini sözlerine ekleyen Antmen, şunları söyledi: “Oysa insanlık tarihi bu tür anti demokratik uygulamalarla tüm diktatörlerin kendi sonlarını hazırladığı örneklerle doludur. Platform olarak bu acı tarihimizden ders almamız ve günümüzde bu tür acı olayların yaşanmaması için demokrasi dışında bir seçeneğimiz olmadığını, bu anlamda özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.” (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/442113/mersin-emek-ve-demokrasi-platformu-6-7-eylulden-ders-alinmali