Kelbecer katliamı: 12 sivilin daha mezarı bulundu

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Karabağ’ın Ermenilerce işgal edildiği dönemde binlerce Azerbaycanlı sivil katledildi. Kelbecer’de katledilenlerden 12 sivilin daha kalıntıları bulundu. Başsavcılık talimatıyla kimlikleri tespit edilen Azerbaycanlılar yeniden defnedildi.

Yıllarca işgal altında tutulan Karabağ’da yaşanan insanlık dışı saldırıların izlerini silmek kolay değil.

3 Nisan 1993’te Kelbecer’de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgali sırasında dağlara ve mağaralara saklanan siviller birer birer katledildi.

Arama çalışmaları başladı

Üzerinden geçen onca yıla rağmen, katliam kurbanlarından bazılarının naaşına ulaşılamadı. Ancak Kelbecer’in işgalden kurtarılmasının ardından, kentteki başsavcılığın talimatı ile Başlıbel köyünde katledilen 62 sivilin naaşları aranmaya başlandı.

Şahitlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 12 ve 16 yaşında iki gencin de yer aldığı 12 sivilin naaşı bulundu.

Katledilen 12 sivil defnedildi

Yakınlarının gözetiminde alınan örnekler sonrası kimlikleri belirlenen 12 sivil yeniden aynı bölgede defnedildi.

Ermeni güçleri Nisan 1993’te Kelbecer’i işgal etmiş, şehirden güvenli şekilde ayrılamayan siviller dağlara ve mağaralara sığınmıştı.

Söz konusu dönemde 500’ün üzerinde sivil katledildi. 54 bin Azerbaycanlı ise bölgeden zorla göç ettirildi.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/kelbecer-katliami-12-sivilin-daha-mezari-bulundu-607268.html