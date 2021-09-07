“Kara Sinan’a Merhaba Karikatür Sergisi” açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90. İEF etkinlikleri kapsamında düzenlenen “1875 Kara Sinan’a Merhaba Karikatür Sergisi”nin açılışını yaptı. İzmir’e özel 34 karikatürü derleyen ve sergi haline getiren Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e teşekkürlerini iletti. Sergi 31 Ekim 2021 tarihine kadar açık olacak.

Gözde KOÇ

Kapılarını 90. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı kültür etkinlikleri kapsamında “Kara Sinan’a Merhaba Karikatür Sergisi” Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde açıldı. Araştırmacı yazar ve akademisyen Efdal Sevinçli’nin ilk sayısı 1875 tarihinde çıkan İzmir’in ilk Türkçe gülmece ve karikatür dergisi Kara Sinan’da yer alan karikatürlerden derlediği serginin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Karikatürlerin Osmanlı’nın 1800’lü yıllarda yaşadığı toplumsal düzenin yansıması olduğunu belirten Efdal Sevinçli, “Bugün burada bir insan manzarasıyla karşı karşıyayız. İzmir’e özel otuz dört tane karikatürü görüyoruz. Bu karikatürler ilk defa toplu olarak bu sergide bir araya geldi. Kara Sinan dergisi bir kardeş dergidir” ifadelerini kullandı. Sevinçli, “Grigorios Karydis aslında papaz olan bir gazeteci, 1850’den sonra Yunanistan’daki isyandan kaçıp İzmir’e gelen biri. Karydis, İzmir’de Rumca İzmir Gazetesi’ni; daha sonra Yeni İzmir Gazetesi’ni; 1877’de Türkçe İzmir Gazetesi’ni çıkaran, İzmir basın tarihine damga vuran bir isim” dedi.

SANSÜR DÖNEMİ

Bu dönem karikatürlerinin büyük bir çoğunluğunda imza olmadığını söyleyen Sevinçli, “Otuz dört tane karikatürde de imza yok. Nedeni basit. Dönem, Sultan Abdülaziz Dönemi, ardından da Sultan Abdülhamit geliyor. 1875’te Karydis, İstanbul’a başvurup Türkçe bir mizah dergisi çıkarmak istediğini söylüyor. İzin veriliyor. Bir süre sonra sansür başlıyor. Kara Sinan Dergisi arka arkaya birkaç kez kapatılıyor. Mart 1876’da Kara Sinan tamamen kapatılıyor” diye konuştu.

Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e teşekkürlerini iletti. Sevinçli, “İzmir’e özel 34 karikatür ilk defa bu sergide bir araya geldi. Sayın Başkan’ımızın olumlu görüşüyle bu sergi hepimizin ortak görüntüsüne açıldı. ‘İzmirli Karikatürler’ adıyla bir sergi daha açmayı hedefliyorum. Bu projedeki hedefim 1875-1928 arası İzmir’de bulunan bütün mizah dergilerinde yer alan karikatürleri toplamak, sergi açmak ve kitap oluşturmak” diye konuştu.

SERGİ 31 EKİM’E KADAR AÇIK

Kara Sinan Dergisi, Grigorios Karydis/Karidi Efendi tarafından ilk kez 3 Haziran 1875 yılında yayımlandı. İzmir’in ilk gülmece ve karikatür dergisi ‘Kara Sinan’ kent basın ve karikatür tarihi açısından önemli bir unsur olarak gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen sergide, Efdal Sevinçli’nin derlediği ve sergi haline getirdiği İzmir’e özel 34 karikatür yer alıyor. Sergi 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak ve 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

BirGün Gazetesi