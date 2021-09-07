Irak Dışişleri Bakanı: “Ülkemizde Ermeniler çok değer verilen bir halk”

5 Eylül’de Ermenistan’ın Irak Büyükelçisi Hrachya Poladyan, diplomatik görevinin tamamlanması münasebetiyle Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Ermenistan’ın Irak Büyükelçiliği’nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada Fuad Hüseyin, Ermeni Büyükelçisine verimli çalışmaları için teşekkür etti ve diplomatik hizmetinde kendisine başarılar diledi.

Hüseyin, Poladyan’ın çabaları sayesinde Erbil’de Ermenistan Başkonsolosluğu, Ermeni Kültür Evi’nin açıldığını, çok sayıda ikili ziyaretler yapıldığını vurgulayan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından son yıllarda etkin çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Görüşmede Hüseyin “Irak’ta Ermenilere çok değer veriyoruz ve her zaman emin ellerdedir.” ifadesini kullandı.

Ermenistan’ın Irak Büyükelçisi, Hüseyin’e sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu. Poladyan, 28 Ağustos’ta Bağdat’ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı için Irak hükümetini tebrik etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/07/Irak-Dışişleri-Bakanı-Ermeni/214801