Ermenistan Ombusmanı: Aliyev’in konuşmaları açık bir şekilde faşizme varıyor

Ermenistan Ombusmanı ofisi bu sefer Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 26 Ağustos tarihinde Abşeron ve 31 Ağustos tarihinde işgal altında bulunan Şuşi ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarının Ermenilere yönelik düşmanlık ve nefret içeren kısımlarını inceledi. Ombudsman ofisi bunların Ermenice ve İngilizce versiyonları Ermenistan Parlamentosu’na RA Ulusal Meclisine, Hükümeti’ne, Kolluk Kuvvetleri’ne ve STK’lara, faaliyetlerinde kullanılmaları için gönderdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı topluluk önünde konuşmalarında tüm Ermeni halkına, Ermenistan ve Artsakh nufüsüne yönelik nefret körüklemeye devam ediyor, tehditlerde bulunuyor, hakaret içeren ve düşmanlık körükleyen ifadeler dile getiriyor. Onun konuşmaları açık bir şekilde faşizm derecesine varıyor”.

Açıklamada yer alan ifadelere göre bu politikanın sonuçları, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni ordusuna ve sivillere karşı işlediği zulümler, işkenceler ve cinayetlerdir. Ayrıca, bu politikanın doğrudan sonuçları, Ermenistan Cumhuriyeti sınır sakinlerinin haklarının ihlal edilmesidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/07/Ermenistan-Ombusmanı-Aliyev-Azerbaycan/214792