Ermenistan Dışişleri: Ankara ve Bakü’nün Laçın’daki tatbikatı barışı koruma çabalarını baltalıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın ilçesinde, Ermenistan sınırının hemen yakınında düzenlediği ortak tatbikatın bölgede barış ve güvenliği tesis etme çabalarını baltaladığını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yeni atanan Sözcüsü Vaan Unanyan, Azerbaycan ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki Laçın ilçesinde, Ermenistan sınırının hemen yakınında düzenlediği ortak tatbikatın bölgede barış ve güvenliği tesis etme çabalarını baltaladığını söyledi.

Unanyan, “Ermenistan ile Artsah (Dağlık Karabağ) sınırları ve Laçın koridoru yakınında Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatlarının yapılmasını, gerilimi düşürmeye yönelik adımlara zarar veren, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın ruhuna uygun olmayan ve bölgede uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar tesis etme çabalarını baltalayan bir eylem olarak görüyoruz”ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin katılımıyla, ‘komutanların karar alma ve alt birimleri yönetme becerilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, askeri operasyonlarda işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesi, modern askeri teçhizat ve diğer askeri araçları zorlu arazilerde kullanma becerilerinin geliştirilmesi’ amacıyla Dağlık Karabağ’daki Laçın ilçesinde askeri tatbikat düzenlendiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210907/ermenistan-disisleri-ankara-ve-bakunun-lacindaki-tatbikati-barisi-koruma-cabalarini-baltaliyor-1048698115.html