E-Devlet’te “soyağacı” uygulaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ‘soyağacı oluşturma’ hizmetini uygulamaya açtı.

Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün aracılığıyla erişime açılan ‘alt-üst soy bilgisi sorgulama’ seçeneğiyle Türkiye vatandaşlarının 1800’lü yılların başına uzanan soy bilgilerine ulaşılabiliyordu.

Yeni uygulama ile e-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soyağacı görüntüleme hizmeti’ni seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete giriş yapılabilir.

Agos