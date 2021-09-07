DİYARBAKIR SURP GİRAGOS KİLİSESİ VAKFI YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 7 Eylül 2021, Salı, Ergün Ayık başkanlığındaki Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu temsilcilerini kabul etti.

Misafirler, nezaket ziyaretiyle Patrik Hazretleri’yle görüşmeyi, kendileriyle istişarede bulunmayı ve S. Giragos Kilisesi’nin resmi mercii sıfatıyla Patrik Hazretleri’ne bilgi sunmayı amaçlamaktaydılar. Sohbet esnasında, kilisenin şu anki durumu ve yenileme çalışmalarının ilerleyişi hakkında Ruhani Önderimize bilgiler sunuldu. Öte yandan, kilise vakfının çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

Patrik Hazretleri, yöneticiler selamladıktan sonra, aktarılan bilgileri dinledi. Kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılayan Patrik Hazretleri, kilise hakkındaki olumlu gelişmelerin Patriklik Makamı’nı da sevindirdiğini sözlerine ekledi. Kiliseyle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirten Patrik Hazretleri, kilise vakıf yönetimi tarafından aktarılan bilgilerin Patriklik Makamı nezdinde özel bir anlam taşıdığını belirtti. Patrik Hazretleri, yenileme çalışmalarının yakın gelecekte başarıyla tamamlanmasını ve S. Giragos Kilisesi’nin bir dua evi olarak yeniden kapılarını açmasını dilediğini belirtti. Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, yöneticileri takdis etti ve kilise yararına yürüttükleri çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.

Bilindiği üzere, S. Giragos Kilisesi, genel yapısı itibariyle Anadolu’da bulunan ve Patriklik Makamı’na bağlı en büyük Ermeni Kilisesi olma özelliğini koruyor. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen kilise, terör olayları nedeniyle hasar görmüştü. Şu anda ise, kilise tekrar yenileme sürecinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/