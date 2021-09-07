Cübbeli Ahmet’ten ikinci lezbiyenlik çıkışı! Eşcinselliğin artması halinde ilginç iddialarda bulundu

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Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilenen Ahmet Ünlü, eşcinsellikle ilgili bir takım iddialarda bulundu.

A Milli Takım Voleybolcusu Ebrar Karakurt’un sevgilisiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmasının ardından hedef alan Cübbeli Ahmet bu kez YouTube kanalından lezbiyenlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşcinselliğin normalleşmesiyle birlikte felaketler meydana geleceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı;

“Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azgınlıklara sebebiyet verecek ‘kebair’ günahlardandır.

Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz ama burada çok önemli bir mesele var. Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi.. Helak yani yıkım.

Yıkımlar oluyor. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor.

O GÜNAHI YAPAN HARAM OLDUĞUNU BİLSE DİNDEN ÇIKMAZ

Seller oluyor ve çok büyük tarumar yaşanıyor. Hadi o günahı yapıyor, haram olduğunu bilse o dinden çıkmaz. Peki, sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun. Neyi savunuyorsun? İnsanların özel hayatlarıdır, istediğini yapabilir. İstediğini yapabilir, biz buna bir şey demiyoruz. Zaten Allah adama özgürlük vermiş. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal midir, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun ne var helaldir, normaldir. Bu adamı kâfir eder.

EŞCİNSELLİK NORMALDİR DİYEN KAFİR OLUR

Bir adam eşcinsellik, lezbiyenlik yapmasa bile bir kadın bunlar normaldir, bunda ne var, ne haramı canının istediğini yapar. Bunu dese kâfir olur. Yapmasa bile.





CÜBBELİ AHMET, EBRAR KARAKURT İÇİN NE DEMİŞTİ?

Twitter hesabından paylaşım yapan Ünlü, yetkilileri ve Diyanet’i göreve çağırarak, “Devlet kadrosunda bulunan birinin lezbiyenliği değil, lezbiyenliği teşhiri ve insanların bunu savunması başımıza ne işler açacak! Sosyal medyada eşcinselliği özendirenler engellenmezse neslimiz büyük zarar görecektir. İşittiğime göre; Milli takımda oynayan bir voleybolcu lezbiyenliğini teşhir etmiş ve eli klavye tutan birçok kimse bunu müdâfea etmiş, bunca belâ yetmemiş olacak ki artık toplumdaki bazı kimseler yıkıcı bir umûmi belaya davetiye çıkarır hale gelmiş. Bu yüzden sessiz kalanlar başta olmak üzere kimse dünyâda belâdan, âhirette azaptan kurtulamaz” ifadelerini kullanmıştı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cubbeli-ahmetten-ikinci-lezbiyenlik-cikisi-escinselligin-artmasi-halinde-ilginc-iddialarda-bulundu-472735h.htm