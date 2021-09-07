Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Ermeni sivil yerleşim yerlerine ateş açtı

6 Eylül tarihinde saat 19:30 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin Martuni idari bölgesinin Karmir Shuka–Taghavard yerleşim yerlerinin yakın bölgelerde konuşlu mevzilerden Ermeni mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Taghavard’ın sakinlerinden birinin evi zarar gördü. Üç mermi, evin duvarına, 1 mermi ise pencere camına isabet etti. Ateş altına alınan evde biri çocuk altı sivil vatandaş yaşıyor.

Azerbaycan tarafı, gece yarısından sonra da ateş etmeye devam etti. Ermeni taraf, olay hakkında Rus barış gücüne ve Artsakh kolluk kuvvelerine ihbarda bulundu.

Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerinin yakınında konuşlu Azerbaycan mevzilerinin, Artsakh halkının yaşamı ve sağlığı için gerçek tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Artsakh Ombudsmanı, Azerbaycan tarafının ve bu tür olaylara imza atan askerlerinin, eylemlerinden dolayı asla cezalandırılmadığını, dolayısıyla benzeri olayların defalarca tekrar edildiğini vurguladı.

Ombudsman, ateşkes rejiminin tüm ihlallerinin, Rus barış gücünün de katılımıyla kapsamlı bir şekilde araştırılmasının son derece acil ve gerekli olduğunun da altını çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI