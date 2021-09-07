Avrupa Halk Partisi: Ermeni savaş esirlerinin ön koşulsuz serbest bırakılması için yeni çabalar gösterilmesi gerekiyor

Avrupa Halk Partisi (EPP) Siyasi Asamblesi’nin 6-7 Eylül tarihlerinde Brüksel’de düzenlediği toplantıda üye ülkelerdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Afganistan, Ermenistan ve Belarus’taki durum ele alındı. EPP bununla ilgili açıklamada bulundu.

Avrupa Halk Partisi Siyasi Meclisi, Azerbaycan’da halen tutuklu bulunan Ermeni savaş esirlerinin 9 Kasım üçlü bildirisini ve uluslararası insancıl hukuk normlarına aykırı olarak iade edilmediği hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Avrupa kurumlarının, savaş esirlerinin ön koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlamak için yeni çabalara ihtiyacı var” denildi.

Avrupa Halk Partisi delegelerinin bir sonraki konferansı 17-18 Kasım’da Rotterdam’da gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/09/07/Avrupa-Halk-Partisi-Ermeni-savaş-esirleri/214893