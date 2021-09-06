Türkiye’den ithalat devam ediyor, ancak hacimler azaldı

Ekonomi Bakanlığı, ortak yasal düzenlemeler web sitesi e-draft.am’de “Türk menşeli malların ithalatına geçici yasak” taslağı ekleyen yeni bir taslak yayınladı. İşletmelerin sabun, bebek bezi ithalatına 1 Ocak 2022’ye kadar ancak 100 tonu geçmemek üzere izin verilmesi öneriliyor.

Gerekçe olarak ise ekonomideki olası olumsuz sonuçların hafifletilmesinden bahsedilmiştir.

Ermeni işletmeleri neden Türkiye’den Ermenistan’a mal ithal etmeye devam ediyor? Mallar önce Türkiye’den Gürcistan’a, buradan da etiket ve menşe sertifikaları değiştirilerek Ermenistan’a ithal edilmektedir. Bu tür vakaların sıklaştığı, Devlet Gelir Komitesi’nin son açıklamasıyla kanıtlanmıştır․ Devlet Gelir Komitesi, gümrük sınırında malların menşe ülkesinin bilinmediğini yapı öğreneceği için vatandaşları ve işletmeleri malların Türk menşeli olduğunu gizlemek için zaman ve kaynak harcamamaya çağırdı.

Sekiz aydır Türkiye’den Ermenistan’a mal ithalatı yasak. Ekonomi Bakanı, Türkiye’den yapılan toplam ithalat hacminin son altı ayda %70 azaldığını vurguluyor. İthal edilen malların bileşimi de önemli ölçüde değişti.

Eskiden jet yakıtı, narenciye, akaryakıt, temizlik ürünleri ithal ederlerdi ama şimdi ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri ithal ediliyor.”

Türkiye ağırlıklı olarak hafif sanayi mamulleri ve aynı alanda gerekli hammaddeleri ithal etmektedir. Ekonomi Bakanlığı Avrasya Ekonomik Birliği ve Dış Ticaret Dairesi Başkanı Naira Karapetyan, Radiolur’a yaptığı açıklamada, araştırmaların aynı kalite ve türde nihai tüketim mallarının Avrasya Ekonomik Birliği, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden ithal edilebileceğini gösterdiğini söyledi.

“Bu ürünler aşağıdaki alternatif pazarlarda değiştirilebilir: Çin, Vietnam, BAE, AB ülkeleri, ABD, İran.”

Amberd Araştırma Merkezi’nde ekonomist ve uzman olan Anna Pakhlyan, Türkiye’den mal ithal etmenin birkaç nedenini belirtiyor.

“Ekonomik çıkar belki de işadamlarını bu tür tahrifatlar yapmaya, malları yasa dışı yollarla ithal etmeye itiyor. Sorun şu ki, diğer pazarlardan ithal edilmesi zor olan bazı ürünler var. Kurulan iş ilişkileri var ve ekonomik kuruluşlar yeni ilişkiler kurmakta, anlaşmalara varmakta zorlanıyor, belki bu kısımda ek devlet desteği sağlanmasına ihtiyaç duyulacaktır” dedi.

44 gün süren savaş sırasında Ermenistan, Türk mallarının Ermenistan’a girişini yasaklama kararı aldı, savaşın ardından “açık sınırlar” meselesi masada․ Amberd Araştırma Merkezi’nde ekonomist olan Anna Pakhlyan burada bir çelişki görüyor.

“Sınırların açılması ihtimalinden bahsettiğimizde belli bir çelişki ortaya çıkıyor. Bizimle onların fikirleri arasında ciddi farklar var. Sınırların açılması ve yasağın kaldırılması, piyasanın tamamen ucuz Türk ürünleri ile dolup taşması anlamına gelecek, bu durumda üreticilerimiz çok ciddi sorunlar yaşayacaktır. Şimdi biraz daha aktif olmaya çalışırlarsa, ihracat hacimlerini de bir miktar artırmış olduk, böyle bir durumda tüm kazanımlar boşa gidecek” dedi.

Bu durumda hükümetin işletme sahiplerine ne sunacağı belli değil.

Ekonomi Bakanlığı, ortak yasal düzenlemeler web sitesi e-draft.am’de “Türk menşeli malların ithalatının geçici olarak yasaklanmasına ilişkin” taslakta değişiklik öneren yeni bir taslak yayınladı. İşletmelerin 1 Ocak 2022’ye kadar tek bir tedarik sözleşmesi kapsamında sabun ve bebek bezi ithal etmesine izin verilmesi, ancak 100 tondan fazla partiler halinde yapılmaması öneriliyor. Amaç, ekonomideki olası olumsuz sonuçları azaltmaktır.

Yasak, bazı malların yalnızca bir partisinin ithalatı için geçerli değildir. Bunun, alternatif pazarlar bulana veya yerli üretimi organize etme sürecini tamamlayana kadar bir dizi büyük vergi mükellefinin normal işleyişine katkıda bulunması bekleniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu