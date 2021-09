SŞĞ UZSNXUZULR UB:UIUMRJ NPÇ$ MUĞ* AUSUSOŞUZR ?UXUİNDZ?Z TĞ

Judz nd frbıg sşğ iğır st< huaşlnf^ uzjndjrz= =uxuiz+ğşuw indür bğ<uzg! Euxzumimr, suag sşöst uxud nd ıuğud sşğ irğşlr Muğnz nd arsu mg ynğqşz= aubındrl rğ suanduz rğumuzndkşuz aşı!

Ux+ğşuw sşğ ub.uıuz=r gzkuj=rz üğşkt ustz fuwğmşuz^ ustz lndğr^ ustz ünğ,r st< mg yzıxşz= uznğ zşğmuwndkrdzg!

Muğ,şi rğ bndzvg muw .sçuüğuındztz zşği^ nızuquwzşğg mg lişz=^ wuou. uwz ıhudnğndkrdzg m’ndzşzuz= nğ arsu zşği hrır sızt^ rğ çuğr chrınf hrır np<ndzt sşö nd hrır uzjzr ünğ,r! İ.ulsusç eşx rğ aşxuquwzr krdg mg audu=şz= nd$$$ mg wrbşz= nğ uz uwlşdi vmuw!

Rğ işpuzg huğuh t! Ustz rzv znwz ışpz t^ uwzhti^ rzvhti fşğ<rz uzüus şlud :sçuüğuındztz nd wşınw$$$ wşınw euğqud stmg uwz önaşğtz^ nğnz= vmğjuz yğmndrl ausuouğumr suauçşğ orğuzzşğtz!

Ecnduğ t sşör ausuğ^ rğ suanduz judg eşx buı kuğs t nd mim,ulr! Sşğ irğşlr Muğnwr auzeth =upjğ muğ+ıg imiu, t udşlr ,uzğ mbxşl nd cusuzumr htı= ndzrz=^ nğhtiör muğşzuz= n_v kt aubındrl rğ suanduz aşı^ uwl uhğrl rğ suanf çujndu, huğuhndkşuz st<!

\\\

Buçuk +ğ^ sşğ npçujşul ub.uıumjr ?uxuindz=r +ğg sş, çuösndkrdz sg audu=ndşjud Aulgog+plndr auwnj üşğşösuzuıuz st<! İ$ İışyuzni suığuz orbe şırz anprz wuzqzndu, tğ uz nd rğ eusçuğuzg^ nğ mrinf vuy huığuiı t^ ,u,mndu, tğ çr”dğ ,uprmzşğnf nd ,upmşhiumzşğnf! İüudnğzşğ bğ<uhuıu, trz eusçuğuzg! Anz trz uwğrz% Irmrz Uzr Aususoşuz^ nğ vtğ mğju, kupsuz suizumjrl ?nfrınf fuğumndu, gllulnd huıouxnf^ fbıuauğ endiığg% irğşlr İtlrzz nd usndirzg^ npçujşulr =nwğşğz nd çnlnğ auğuöuızşğg^ zuşd Suğsuğu-r gzıuzr=g^ İ$ Fuğeuzuzj şmşpşjdnw Kupuwrz :nğandğer Uışzuhşı Suzndm T+ptğz nd ünğ,umrj gzmşğzşğg^ ausuwz=uwrz auiıuındkrdzzşğnd zşğmuwujndjrvzşğ^ uöüumuzzşğ nd çuğşmuszşğ! I.ndğ nd ozbrv skznlnğı muğ^ nğnfaşışd n_v stmg suag {mg fuwşljztğ´ sşğ Muğnwrz!

Anüşauzüiışuz Hubı+zg muıuğşj Üşğb$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz nğndz ausuğ şpçuwğ sg şpu, tğ npçujşulg! Rğşz aşı tğ zuşd Uğc$ I$ Ö+ağuh ?azw$ Orfuzşuz! Şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğşjrz üşpuquwz şğürvzşğ% İtğouz Ehrğ Muötğ+plnd^ Xnhtğ Miiğm$ Inpuzuw şd Wnfauzzti Ehrğ Sndğuışuz! Uduğırz^ çnlnğ zşğmuzşğg stm ux stm s+ışjuz iüumrğzşğndz^ uzüus sg şdi rğşzj fbıumjndkrdzg wuwızşjrz uznzj nd çuczndşjuz üşğşösuzuındztz^ rğşzj çuğr wrbuıumzşğg ıuzşlnf npçujşultz!

:ndzm nd up+k= Npçujşul Muğnwr anüdnwz! Lnwişğnd st< knp szuw rğ sş, irğız nd çuğr anürz!

https://www.normarmara.com