New York Film Festivali’nde Peleshyan heyecanı

New York Film Festivali’nde dünyaca ünlü Ermeni yönetmen Artavazd Peleshyan’nın “Doğa” belgesel filminin dünya prömyerinin yapılacağı duyuruldu. Festival düzenleyicilerinin heyecanla paylaştığı bu duyuruda “Evsanevi Ermeni görsel deneme yazarı” şeklinde tanıtılan Peleshyan’ın “Doğa” filminin 5-6 Ekim tarihlerinde gösterileceği bildirildi.

Aynı zamanda festival düzenleyicileri, isteyenleri Ermeni yönetmenin hayatı ile eserlerini anlatan “Artavazd Peleshyan ile bir buluşma” başlıklı siteyi ziyaret etmeye davet etti.

24 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında 59’uncu kez gerçekleştirilecek New York Film Festivali’nde yılın en iyi filmler gösterilecek, buluşmalar düzenlenecek, ünlü sinemacıların katılımıyla çalıştaylar yapılacak.

New York Film festivalinde ilk adımı atan “Doğa” filminin Avrupa prömyeri ise, 17-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek belgesel filmlerin en ünlü festivali olan IDFA Amsterdam’da yapılacak.

Festival başkanı Orva Nirabia, “Bu yıl festival, sinemaya yaptığı ölçülmez katkılardan dolayı Peleshyan’ı onurlandıracak” açıklamasında bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI