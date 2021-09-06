Mikis Theodorakis’in naaşı halkın ziyaretine açıldı

Bestekâr Mikis Theodorakis’in naaşı halkın ziyaretine açılırken, cenaze töreninin de detayları belli oldu.

Dünyaca ünlü Yunan bestekâr Mikis Theodorakis’in naaşı Atina Episkoposluğu’nda halkın ziyaretine açıldı. Büyük bestecinin naaşı psikoposluğa geldiğinde, etrafta bekleyenler “ölümsüz” diye bağırarak sanatçıyı alkışladı.

Bugün erken saatlerinden itibaren, farklı yaşlardaki Yunanlar ve yabancılar, büyük besteci için episkoposluk çevresinde toplandı.

Polis, küçük gruplar halinde kiliseye girilmesine izin verirken herkesin pandemi kurallarına dikkat etmesi için uyarılar yapıldı

Halk ziyareti yarına kadar (7 Eylül Salı) devam edecek ve 8 Eylül Çarşamba (10:00-16:00) sona erecek.

Λαϊκό προσκύνημα ημέρα 1η

Αιώνια η μνήμη #Μικης_Θεοδωράκης pic.twitter.com/PuByZ7tMdX

— Kostas Kranias (@KraniasK) September 6, 2021

Yunanistan Komünist Partisi Basın Ofisi’nin verdiği bilgiye göre, Çarşamba günü öğleden sonra saat 15.00’te sanatçı için veda töreni düzenlenecek.

Daha sonra Theodorakis’in naaşı, Girit Adası’ndaki Hanya’nın Galatas köyüne nakledilecek. 9 Eylül Perşembe günü köy kilisesinde düzenlenecek cenaze töreninden sonra sanatçı vasiyetine göre köy mezarlığındaki aile kabrine defnedilecek.

BirGün Gazetesi