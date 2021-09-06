Lavrov, Ermeni-Türk protokollerinin imzalanmasından önce Nalbandyan’a hangi mektubu gönderdi? Rusya Dışişleri Bakanı detaylandırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni-Türk protokollerinin 2009’da imzalanmasından önce dönemin Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan’a hitaben yazılan mektubun içeriğini detaylandırdı.

Eğitim Maratonunun katılımcılarından biri, Rusya Dışişleri Bakanına 2009’da dönemin Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandian’a kısa bir mektup gönderdiğini hatırlattı. Mektupta, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin protokollerin imzalanmasına atıfta bulunuldu. O gönderiye sadece birkaç kelime yazmışsınız. “Edvard, herhangi bir duyuru yapmadan protokolü kabul et.” Peki bu birkaç kelime Ermeni meslektaşınızı direnişi bitirmeye nasıl ikna etti?” diye sordu katılımcı.

Yanıt olarak, Sergey Lavrov böyle cevap verdi.

“Bu konuyu araştırdıysanız, o yazıyı sunmanız gerekir. 2008’de Ermeni dostlarımız bize Türklerin diplomatik ilişkilerin iyileştirmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi, işbirliği, ortak projelerin uygulanması belgeleri üzerinde anlaşmayı teklif ettiğini söylediler.

Çok iyi dedik, ön şartı var mı? Hayır, herhangi bir ön koşul yoktur. Ardından imzaya ulaşan dava, elbette Ermenistan ve Türkiye bakanlarının katılımıyla Zürih’te planlandı.

Bir de o sırada ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton, Avrupa Birliği’nin bir temsilcisi, mütevazi hizmetkarınız ve bir başkası gelmişlerdi. Bu önemli olaya şahit olmamız gerekirdi ama imzalamadan önce Türk meslektaşlarımız evet, imzalayacağız ama Dağlık Karabağ konusunda çekincelerimiz olmalı dediler.

Meslektaşıma, bunun ön koşul olmadan gerçekleşeceğine gerçekten inanmadığım konusunda onu uyardığımı söyledim. Ama biz olduğumuz yerdeydik. Sonuç olarak, Türk mevkidaş resmi şartı geri çekmeyi kabul etti, ancak Ermeni mevkidaşları, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ sorununa ilişkin tutumunu sunacağı bir açıklama yapmaları gerektiğini söylediler.

O zaman Türk bakan sen açıklama yaparsan ben de açıklama yaparım dedi. Biz o sırada oturmuş futbol izliyorduk ve iki bakan gece geç saatlere kadar tartışıyorlardı. Bu durumdan bir şekilde kurtulmamız gerektiğini zaten anladık ve kendisine (eski Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan) bir mektup yazdım. Yorum konusunda ısrar etmemek için. Ve böylece oldu.

Sonuç olarak, belgeler imzalandı, ancak daha sonra tarafların Karabağ’ın çözüm süreci konusunda farklı görüşleri olduğu için aynı nedenle “kayboldu”.

Rusya Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ’daki savaş sona erdiğine göre, siyasi süreç, ulaşım ve ekonomik bağların önündeki engellerin kaldırılması için gerekçeler bulunduğunu ve Ermenistan ile Türkiye’nin ilişkileri normalleştirme çabalarına yeniden başlamasının mantıklı olacağını da sözlerine ekledi. Lavrov, bunu en aktif şekilde desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu