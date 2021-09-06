Karabağ’da savaşın ardından bir ilk: Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Laçın ilçesinde, Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı. Tatbikat, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından bölgede yapılan ilk ortak etkinlik olma özelliğini taşıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına uygun olarak Laçın ilçesinde atış talimli ortak taktik tatbikat başladı. Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın başlıca amacı, komutanların karar alma ve alt birimleri yönetme becerilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere, askeri operasyonlarda işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesi” ifadesine yer verildi.

Tatbikatta, modern askeri teçhizat ve diğer askeri araçları zorlu arazilerde kullanma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanılacağı belirtildi. Sputnik Türkiye