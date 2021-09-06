İstanbullu Ermeni siyasetçi: “Doğup büyüdüğümüz topraklarda artık ruhen rahat yaşayamayacağız”

İstanbullu Ermeni, HDP’li Kayush Çalıkman Gavrilof, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı başlatılan savaştan dolayı Türkiye Ermenilerinin çok kaygılandığını dile getirdi. Savaş günlerinde İstanbul sokaklarında Azerbaycan bayrağının gezdirildiğini hatırlatan Gavrilof, “Türkiye’de Türklerle yan yana yaşamak, bütün bunları görmek, isyan etmek, ancak ses çıkaramamak. İşte budur Türkiye Ermenilerinin acısı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaşayan Ermenistan vatandaşlarına gelince ise Çalıkman Gavrilof, savaş sırasında yaklaşık 750 Ermeninin ülkeye döndüğünü bildirdi. Onlardan bazıları Türkiye’de kendilerine yönelik bir tehlike olabileceğinden korktukları için döndü, diğerleri ise, orduda hizmet yapan çocukları, torunları, aile fertleri olduğu için.

Diğer yandan, Türkiye’nin asimilasyon politikasının ve Türk basınının etkisinde bulunan bazı Türkiyeli Ermenilerinin de eskisi gibi hayatlarına devam ettiğini, yiyip içip gezdiklerini vurgulayan Gavrilof, onlardan bazılarının hatta farklı Türk tezleri ileri sürerek Ermenistan’ı suçladığını duyduğunu da belirtti.

Türkiye’nin, uzun yıllardan beri ciddi ekonomik sorunlar olduuğuna, ekonominin genellikle inşaat ve savaşlara odaklı olduğuna dikkat çeken siyasetçi, bu savaşın, doğup büyüdüğü topraklarda artık ruhen rahat yaşayamayacağını gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye’de artık kardeşlik, özgürlük ve insancıl ilkelere dayalı bir politikanın sürdürülemeyeceğini anladığını dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI