Ermenistan sınır belirleme çalışmalarına hazırdır

Ermenistan, Azerbaycan’ın sınır çizme çalışmalarına tepkisini bekliyor. Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan bunu gazetecilere verdiği bir brifingde söyledi.

“Ermenistan sınır ve sınır çizmeye hazır. Bu konuda zaten açıkça ifade ettik. Şu anda devam eden bir çalışma yok, Azerbaycan’ın yanıtını bekliyoruz” dedi.

Güvenlik Konseyi Sekreteri, Azerbaycan’ın da olumlu yanıt vereceğini ve sınırdaki krizin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için mümkün olan en kısa sürede sınır çizme ve sınırlama çalışmalarına başlama fırsatı olacağını umduğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu