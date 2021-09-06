“Ermeni-Türk ilişkilerinde kamuya açık olmayan belli bir sürecin başladığını düşünüyorum”

Siyaset bilimci Beniamin Poğosyan, Medya tarafından düzenlenen “İç Siyasi Gerginliklerin Dış Politika Etkisi” konulu bir tartışma sırasında, “Açıkçası 2020’de Azerbaycan, Artsakh savaşı sonucunda kaybettiğimiz toprakların bir santimini bile müzakereler veya diğer barışçıl yollarla geri vermeyecek” dedi.

Poğosyan, “Eski DKÖO içindeki topraklar da dahil olmak üzere kaybettiğimiz topraklarımız ancak askeri operasyonlarla iade edilebilir. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ndeki herhangi bir toprağı, bir köyü, Artsakh’a, Ermenistan’a ve hatta Rusya’ya iade etmeyeceğini reddediyorum” dedi.

Ona göre, evet, Artsakh’ın kendi kaderini tayin etmesini istiyoruz, ancak bunun için savaşmaya hazır değiliz dediysek, o zaman önce Artsakh’tan bölgesel anlamda ne demek istediğimizi anlamalıyız.

Poğosyan, “Artsakh’ın kendi kaderini tayin hakkı ne olacak? Yani Artsakh’ta yeniden referandum yapılmalı mı? Orada yaşayan 90-100 bin kişi oybirliği ile Artsakh’ın bağımsızlığına oy verirse, Ermenistan bu yeni sınırlara rağmen Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyacak mı?” diyen Poğosyan, bunların cevabı olmayan sorular olduğunu da sözlerine ekledi.

Ermeni-Türk ilişkilerine de değinen Poghosyan, tahmininde kamuoyunun değil, belli bir sürecin olduğunu belirtti. “Ermeni liderin açıklama yapması ve Türkiye cumhurbaşkanının cevap vermesi hariçtir. Kamuya açık olmayan bir süreç olduğu açık.”

Poğosyan’a göre, Türkiye’nin neden Ermenistan ile ilişki kurmakla ilgilendiğini, SSCB’nin dağılmasından bu yana Türkiye, Güney Kafkasya’da mümkün olduğu kadar çok etki sahibi olmak istedi ve Ermenistan ile ilişkilerin olmamasının kendisini engellediğini anlıyor.

Diğer amaç ise Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi sonucunda ekonomik ilişkilerin kurulmasını sağlamayı umması, bu da öyle ya da böyle Türk ekonomisinin Ermenistan’a müdahil olmasına yol açacak ve bu da Ermenistan’a baskı yapmak için kullanılabilecek ekonomik kaldıraçlar yaratacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu