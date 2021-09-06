“Dinsel ve kültürel değerlerimizi yeni nesillere aktarmamız gerek”

Hahambaşı Rav İsak Haleva, başlamakta olan 5782 yılı ve Roş Aşana Bayramı için Türk Yahudi Toplumuna yönelik bir mesaj yayınladı. Rav Haleva, içinde bulunduğumuz dönemin vicdan muhasebesi yapmak için doğru bir zaman olduğunu hatırlattı.

“Değerli dindaşlarım,

Dini takvimimizin 5782. yılını idrak ettiğimiz bugünlerde hiç kuşku yok ki dileklerimizin en yürekten olanı Roş Aşana ibadetlerimizdeki yakarılarımızda da yer alan, “Tihle Şana Vekilelotea Tahel Şana Uvirhotea / Bu sene dertleriyle birlikte son bulsun, yeni sene bereketleriyle başlasın” şeklinde olanıdır.

Gerçekten de tamamlanmakta olan bu yıl da tıpkı geçen yıl olduğu gibi gerek toplum olarak gerekse bireyler olarak epeyce sıkıntı yaşadığımız bir dönem oldu. Diğer ülkeleri olduğu gibi, ülkemizi de önemli ölçüde olumsuz etkileyen küresel salgında toplum olarak birçok kardeşimizi kaybettik, acımız büyük. Ancak her şeye rağmen direncimizi sağlam tutarak, sağlık kurallarına azami uyum göstererek geleceğe ilişkin umutlarımızı muhafaza edebiliriz.

Sevgili Kardeşlerim,

“Ayom Arat Olam Ayom Yaamid Bamişpat / Evrenin var edildiği gün bugündür, bugün yargı önündeki gündür.”

Roş Aşana ve onu izleyen Yom Kipur’un yaşam biçimimize ilişkin bir vicdan muhasebesi yapmak için çok önemli bir fırsat olduğunu hemen her zaman yineliyor ve dindaşlarımızı Teşuva’ya davet ediyorum. Kuşkusuz Yüce Tanrı her zaman hepimizin Teşuva’sını kabul eder. Dilerim ki bu günleri izleyen Sukot ve Simhat Tora’yı hak edilmiş bayramlar olarak ailelerimiz, sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte kutlayarak yeni yıla mutlu bir başlangıç yapalım.

İçinde yaşadığımız dönemlerin karmaşasından kısa bir müddet için bile olsa sıyrılarak kendimizle yüzleşmemiz ve geleceğe yönelik düzenlemeler yapmamız hepimize iyi gelecektir.

“Arhek Midarhe Bene Adam Veşur Darhe Gevoeha / Düzensiz gidişatından uzaklaş ve Ulu Tanrı’nın Yoluna yücel.”

Dinsel ve kültürel değerlerimizin yeni nesillerimize aktarılması gerektiğine dikkatlerinizi çekerken, bugünlerde başlayacak yeni ders yılı dolayısıyla toplumumuzun göz bebeği Ulus Musevi Okullarındaki yöneticilerle öğretmen ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Bazı gençlerimizin salgınla ilgili sağlık kurallarına gereğince uymadıkları için kimi bulaşlara maruz kaldıklarını duyuyor ve buna çok üzülüyorum. Aile büyüklerinin uyarılarını sıkça yinelemeleri bence yararlı olacaktır.

Değerli Kardeşlerim,

Sayıca küçülen ve yaşlı sayılabilecek bir toplum olarak kaynaklarımızın tamamının şartlar elverdiğince en akılcı bir biçimde değerlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu konuda özverili çalışmalarını yakından ilgiyle izlediğim başkanlarımıza ve tüm yöneticilerimize bu vesileyle teşekkür ediyor kendilerini dualarımla destekliyorum. Dileğim cemaatiniz mensuplarının elden geldiğince onlara her bakımdan yardımcı olmalarıdır.

İstanbul’umuzun Anadolu yakasında ikamet eden kardeşlerimizin yakın bir gelecekte yeni lokallerine kavuşacaklarını müjdelemek isterim. İnşaat için gerekli izinler alınmış olup önümüzdeki günlerde inşaata başlanacaktır.

Manevi anlamda duygu yüklü bu dönemde ülkemiz, ulusumuz ve bütün dünya halkları için barış, huzur ve esenlikler dilemek, açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği bir dünya düzeni için yüce Tanrı’mıza yakarıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Roş Aşana ve izleyen kutsal günlerin bizler için Ulu Tanrı’nın hoşnutluğu ile bağışlayıcılığını getirmesini, daha nice yılları sağlık refah ve huzur içinde idrak etmenizi diliyorum.

Tizku Leşanim Rabot.

Şana Tova Umeuşeret.”

https://www.salom.com.tr/haber-119626-dinsel_ve_kulturel_degerlerimizi_yeni_nesillere_aktarmamiz_gerek.html