Cumhurbaşkanı Erdoğan Roş Aşana´yı kutladı: “Yüzlerce yıllık ortak maziyi paylaşanlar olarak, istikbalimizi de birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın açıklamasında Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı´nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın açıklamasında, “Musevi vatandaşlarımızın, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı’nı en samimi dileklerimle tebrik ediyorum. Kültürel, siyasi ve beşerî yapımızdaki farklılıklar, ülkemizi ileriye taşıyan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zenginlik kaynağımızdır.

Devletimiz, vatandaşlarının inanç ve ibadet hürriyetini dünyadaki birçok ülkeden daha evvel anayasal güvenceye alarak, bu zenginliğimizin korunmasına verdiği önemi göstermiştir. Bölgemizde artan kültürel ırkçılığa, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye rağmen Türkiye, bütün inançların serbestçe yaşandığı, şiddeti ve terörü övmediği sürece her türlü fikrin rahatça ifade edildiği özgür bir ülkedir.

Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, vesayet dönemlerinin özgürlükleri kısıtlayıcı anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldırarak, ülkemizin bu niteliğini daha da güçlendirmiştir.

Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının huzur, emniyet ve barış içinde hayatlarını sürdürmeleri asli önceliklerimizdendir.

Musevi vatandaşlarımızın ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi ve hedeflerine ulaşması için yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Bu düşüncelerle, Roş Aşana Bayramı’nın başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık ve esenlikler getirmesini diliyor, bu özel günlerinde kendilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, paylaştığı bir mesajla Roş Aşana’yı kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdikleri birer mesajla Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de bölgelerinde asılan pankartlarla ve sosyal medya mesajları ile Yahudi yurttaşların ve komşuların Roş Aşana Bayramını kutladı.

https://www.salom.com.tr/haber-119629-cumhurbaskani_erdogan_ros_asanaacuteyi_kutladi_yuzlerce_yillik_ortak_maziyi_paylasanlar_olarak_istikbalimizi_de_birlikte_insa_edecegimize_inaniyoruz.html