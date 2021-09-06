6-7 Eylül Felaketi: Tarihi utancın 66. yıl dönümü

1955´te Türkiye tarihinin ´kara leke´si 6-7 Eylül olaylarında neler yaşanmıştı?

6-7 Eylül Olayları, 1955 yılında, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere, gayrimüslim Türk vatandaşlara yapılmış linç girişimidir. Olaylarda İstanbullu gayrimüslim azınlıkların evleri, iş yerleri, okulları, ibadethaneleri ve değerli eşyaları yakılarak tahrip edilmişti.

1954’te Kıbrıs’ta Rumlar, dönemin İngiliz sömürge yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi başlatmış, Yunanistan’daki hükümet ise Kıbrıs halkının kendi kaderini belirleme konusunu Birleşmiş Milletler’in (BM) gündemine taşımıştı. Rumların, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını istemesi fikri gündeme geldiğinde ise adadaki Türk ve Rum halkı karşı karşıya gelmişti.

1955 yılında Türkiye’de medya tarafından İstanbul’da yaşayan Rum halkına karşı nefret söylemi içeren haberler yazılmaya başlanmıştı. Basında İstanbullu Rumların refah içinde yaşadığına dair haberler, Batı Trakyalı Türk azınlıklarla karşılaştırılmıştı. Bu da iki halk arasında tansiyonun giderek yükselmesini neden olmuştu.

5 Eylül 1955’te Selanik’te bulunan Atatürk’ün evine ses bombası atıldı iddiası Türk kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Haber, 6 Eylül saat 13.00’te Devlet Radyosu tarafından verilmişti. Dönemin gazetelerinden İstanbul Ekspres de 6 Eylül’de, ‘Yazıyor! Atatürk’ün evinin bombalandığını yazıyor’ manşetini vermesinin ardından Cumhuriyet tarihinde ‘kara leke’ olarak anılan 6-7 Eylül olayları başlamış oldu.

Atatürk’ün evinin bombalandığı haberi üzerine akşam saatlerine doğru Taksim Meydanı’nda toparlanmaya başlayanlar, slogan ve afişlerle İstiklal Caddesi’ne doğru ilerleyerek Rum dükkanlarını tahrip etmeye başlamıştı. 7 Eylül’e sarkan saldırılar Beyoğlu’nun ardından öncelikle Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı gibi yakın semtlere, sonrasında Eminönü, Fatih, Bakırköy, Yeşilköy, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Moda, Kadıköy, Kuzguncuk, Çengelköy ve Adalar’a yayılmıştı.

Saldırıya uğrayan ve yağmalanan iş yerlerinin yüzde 59’u Rumlara, yüzde 17’si Ermenilere, yüzde 12’si ise Yahudilere aitti. Gayrimüslimlerin dükkanlarının yağmalanması ve saldırı olaylarının kontrol altına alınamaması sebebiyle 6 Eylül gecesi sıkıyönetim ilan edilmişti.

6-7 Eylül Olayları’nda İstanbul’da 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel gibi yerlerin bulunduğu 5.317 tesis saldırıya uğramıştı. En az 11 kişi öldürülmüş, en az 60 kadına tecavüz edilmişti. İzmir’deki saldırılarda 16 ev, 6 iş yeri, 1 kilise yağmalanmış, Yunan Pavyonu ve Yunanistan Konsolosluk Binaları saldırıya uğramış, toplam 475 bin TL tutarında hasar meydana gelmiş, 7 kişi ağır olmak üzere 50 kişi yaralanmıştı.

6-7 Eylül olayları sonrasında Türkiye’de, özellikle İstanbul’da yaşayan, binlerce Rum, Ermeni ve Yahudi ülkeyi terk etmişti.

https://www.salom.com.tr/haber-119630-67_eylul_felaketi_tarihi_utancin_66_yil_donumu.html