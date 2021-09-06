18. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali, Nadav Lapid’in Ahedi Knee’si ile açılış yapacak

- Altın Kayısı Erivan Uluslararası Film Festivali bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, İsrailli ödüllü yönetmen Nadav Lapid’in ödüllü filmi “Ahedi Knee” ile başlayacak. Festival organizatörleri, festivalin ilk basın toplantısında bundan bahsetti.
Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali Sanat Yönetmeni Karen Avetisyan, Fransa’da yaşayan grafik tasarımcı ve çok satan çizgi romanların yazarı Vahram Muratyan’ın yazdığı festivalin yeni afişini sundu.
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