Theodorakis Girit’te toprağa verilecek

Theodorakis’in ölümünün ardından mezar yeri konusunda bir aile tartışması çıkmıştı. Theodorakis’in Girit’te ailesi ve erkek kardeşinin yanına gömüleceği açıklandı.

Yunanistan Komünist Partisi, besteci ve politikacı Mikis Theodorakis’in kendi isteğine göre 9 Eylül’de Girit’in Hanya kentinde ailesi ve erkek kardeşinin yanına gömüleceğini söyledi.

Associated Press ajansının haberine göre, Theodorakis’in ölümünün ardından mezar yeri konusunda bir aile tartışması çıktı. Kızı, ünlü bestecinin bir yazlık evlerinin olduğu Korint yakınlarındaki Vrahati köyüne gömüleceğini söylemişti.

Ancak oğlu Cuma günü, ailesinin onun isteklerine saygı duyacağını söyledi. Adı açıklanmayan Theodorakis yakınları araya girerek, ünlü bestecinin dile getirdiği vasiyetini gösterdi. Bu vasiyete noter tasdikli belgeler ibraz edince bir mahkeme, herhangi bir defin planını geçici olarak durdurmuştu.

Theodorakis, 2013 yılında Hanya belediye başkanına, babasının geldiği Hanya’nın batısındaki Galatas mezarlığına gömülmek istediğini belirten bir mektup yazmıştı.

“Ailem bu dileğimi onaylamıyor; Ancak kanun, herkesin vücudunun elden çıkarılması konusunda karar verme hakkını tanıyor” diye yazdı Theodorakis mektupta.

Komünist Parti’nin siyasi bürosu tarafından yapılan duyuruya göre Theodorakis, başlangıçta planlanandan bir gün önce başlayarak yarından itibaren Atina Metropolitan Katedrali’nde yatacak. Ziyaret saatleri 3-7 pm. Pazartesi, 10:00 – 19:00 Salı ve 10:00 – 14:00 Çarşamba arası olarak belirlendi.

Çarşamba öğleden sonra bir “veda töreni” yapılacak ve cenaze o günün ilerleyen saatlerinde Girit’e götürülecek. Kilise ayini ve cenaze töreni, açıklanacak bir zamanda perşembe günü yapılacak.

Theodorakis’in Komünist Parti veya KKE ile çalkantılı bir ilişkisi vardı, 1960’ların sonunda partiden ayrıldı, 1970’lerin sonunda tekrar katıldı ve 1990’da muhafazakar Yeni Demokrasi partisi ile milletvekili seçildi.

Ancak Ekim 2020’de Komünist Parti Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas’a cenaze düzenlemelerini kendisine emanet eden bir mektup yazdı.

“Şimdi, hayatımın sonunda, değerlendirme yaparken, detaylar aklımdan siliniyor ve geriye ‘Büyük Şeyler’ kalıyor. Dolayısıyla en kritik, güçlü ve olgun yıllarımı KKE’nin bayrağı altında geçirdiğimi görüyorum. Bu nedenle bu dünyadan bir komünist olarak ayrılmak istiyorum” diye yazmıştı Theodorakis. (HABER MERKEZİ)

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